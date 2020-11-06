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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:06

У вратаря Шунина вместо коронавируса выявились симптомы ОРВИ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Результаты тестов, проведенных в московском футбольном "Динамо", оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"Динамо" уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведённого 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено. Вместе с тем из-за симптомов ОРВИ вратарь "Динамо" Антон Шунин был изолирован от команды", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вратарь "Динамо" и сборной России Антон Шунин сдал сомнительный тест на коронавирус.

футбол ФК Динамо Москва

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