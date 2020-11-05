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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47

Тест на COVID вратаря сборной России по футболу Шунина дал сомнительный результат

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Результат на коронавирус у вратаря московского "Динамо" и сборной России по футболу Антона Шунина оказался сомнительным.

"Московское "Динамо" сообщает о том, что по итогам очередного общекомандного тестирования на COVID-19 у Антона Шунина получен сомнительный результат. Вратарь был сразу изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без каких-либо симптомов заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

"Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба – отрицательные", - говорится в сообщении.

Ранее сомнительные тесты на коронавирус сдали вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме, защитники ЦСКА Марио Фернадес и "Спартака" Георгий Джикия. Каждый из них, в частности, пропустили октябрьские матчи сборной России.

футбол коронавирус

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