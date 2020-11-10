Госпитализированный с коронавирусом Поветкин выписан из больницы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин, госпитализированный неделю назад с коронавирусом, переведен на домашнее лечение, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

По словам главы компании Андрея Рябинского, "врачи оценивают состояние Саши как стабильное".

"Сам он чувствует себя хорошо. Впереди период восстановления. Недели через три Саша вернется к тренировкам. Но, конечно, на физические нагрузки должны дать добро врачи", - сказал Рябинский.

Поветкин был госпитализирован с температурой в одну из московских клиник 3 ноября. В связи с положительным тестом на коронавирус бой-реванш Поветкина против британца Диллиана Уайта, изначально намеченный на 21 ноября, переносится на начало следующего года.

23 августа в британском Брентвуде Поветкин нокаутировал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Уайта и стал обладателем титула.

На счету 41-летнего Поветкина в настоящее время 36 побед (25 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.