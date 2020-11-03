Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Российский боксер Александр Поветкин Фото: PA/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин подхватил коронавирус, сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"У Саши Поветкина положительный тест на коронавирус, к сожалению. Реванш откладывается. Занимаемся здоровьем пока", - написал Рябинский в твиттере.

У Саши Поветкина положительный тест на коронавирус, к сожалению. Реванш откладывается. Занимаемся здоровьем пока. — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) November 3, 2020

21 ноября должен был пройти матч-реванш Поветкина против британца Диллиана Уайта. Изначально бой должен был пройти в мае, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

23 августа в британском Брентвуде Поветкин нокаутировал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Уайта и стал обладателем титула.

На счету 41-летнего Поветкина в настоящее время 36 побед (25 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.