Три футболиста сборной Сербии подхватили COVID перед матчем с Россией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Тесты на коронавирус у трех игроков сборной Сербии по футболу оказались положительными, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Также коронавирус выявлен у физиотерапевта сборной. Все они покинули базу команды и будут изолированы.

Тестирование на вирус COVID-19 прошло накануне.

В среду сборная Сербии сыграет в Белграде с национальной командой России в рамках заключительного тура Лиги наций УЕФА. Начало матча – 22:45 мск.