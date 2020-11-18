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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16

Три футболиста сборной Сербии подхватили COVID перед матчем с Россией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Тесты на коронавирус у трех игроков сборной Сербии по футболу оказались положительными, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Также коронавирус выявлен у физиотерапевта сборной. Все они покинули базу команды и будут изолированы.

Тестирование на вирус COVID-19 прошло накануне.

В среду сборная Сербии сыграет в Белграде с национальной командой России в рамках заключительного тура Лиги наций УЕФА. Начало матча – 22:45 мск.

футбол коронавирус

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