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"Химки" победили "Уфу" в чемпионате России по футболу

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение команде "Уфа" в матче 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Уфе, - 2:1 в пользу гостей.

На пятой минуте гол в ворота "Уфы" провел Илья Кухарчук, на 37-й в составе "Химок" отличился Александр Трошечкин. На 83-й минуте клуб из столицы Башкортостана отыграл один гол, точный удар нанес Боян Йокич.

"Химки" набрали 15 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. "Уфа" – на 16-м месте, 7 очков.

Матчем "Уфа" – "Химки" завершилась программа первого круга чемпионата России. Во главе турнирной таблицы находится московский ЦСКА, 32 очка. Компанию в тройке лучших ему составляют петербургский "Зенит" (31) и московский "Спартак" (29).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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