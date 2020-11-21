"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с "Ахматом" в матче 15-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в субботу в Грозном и завершилась со счетом 2:2.

У "Ахмата" дважды отличился полузащитник Бернард Бериша - на 26-й и 53-й минутах (с 11-метрового). Авторами голов в петербургском клубе стали Далер Кузяев (16-я минута) и хорватский защитник Деян Ловрен (48-я минута).

В компенсированное время гости остались в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Ярослав Ракицкий.

После 15 матчей "Зенит" набрал 31 око и переместился на первую строчку, догнав в таблице ЦСКА. Но у армейцев игра в запасе. "Ахмат" поднялся на промежуточное пятое место с 24 очками.

Второй круг обе команды откроют 28 ноября: "Ахмат" дома примет "Локомотив", "Зенит" в гостях встретится с тульским "Арсеналом".