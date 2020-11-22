ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА в домашнем матче 15-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с "Сочи".

Воскресный поединок в Москве завершился со счетом 1:1. Первыми забили хозяева, за которых на 5-й минуте отличился полузащитник сборной Исландии Арнор Сигурдссон. На 23-й минуте Никита Бурмистров забил ответный мяч.

На 28-й минуте Артур Юсупов вывел "Сочи" вперед. Однако видеопросмотр зафиксировал положение "вне игры" у Антона Заболотного и мяч не был засчитан.

ЦСКА набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата, оторвавшись от "Зенита" на балл. "Сочи" находится на пятом месте с 24 баллами.