"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" в домашнем матче 15-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с "Динамо".
Субботний поединок в Москве завершился со счетом 1:1. Первыми забили гости - на 79-й минуте отличился Дмитрий Скопинцев. На 85-й минуте Роман Зобнин спас "Спартак" от поражения.
"Спартак" набрал 29 очков, "красно-белые" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. "Динамо" с 27 баллами идет на четвертом месте.