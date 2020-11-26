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Стадион итальянского "Наполи" переименуют в "Диего Армандо Марадона"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис объявил в четверг о решении переименовать стадион "Сан-Паоло" - домашнюю арену "Наполи" - в память об ушедшем из жизни аргентинском футболисте Диего Марадоне.

"Марадона - это не только футбол. Он был хорошим человеком, и многие ощутили это на себе. Никто не может с ним сравниться. Он смог олицетворить единство города и городской футбольной команды", - сказал он, выступая по радио.

"Стадион будет называться: Диего Армандо Марадона. Этого хочет народ. Вчера все единогласно этого требовали. Диего способен объединить всех неаполитанцев", - добавил Де Маджистрис.

Мэр напомнил, что выступления Марадоны за неаполитанскую команду "Наполи" навсегда останутся в истории. "Казалось, что Неаполь никогда не сможет взобраться на футбольный Олимп. Однако благодаря Марадоне это стало реальностью", - сказал он.

"Наполи", во многом благодаря Марадоне, в 1980-х годах дважды выигрывал итальянскую Серию А, главный дивизион местного футбола. После этого клуб чемпионом не становился. Кроме того, "Наполи" вместе с Марадоной выигрывал Кубок УЕФА.

С тех пор в Неаполе любители футбола буквально боготворят Марадону.

Умер Диего Марадона

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1986 год. Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Мексике между сборными Аргентины и Англии завершился победой команды Марадоны. Первый мяч был забит Марадоной рукой, после чего аргентинец сказал, что это была "рука Бога". Позднее сборная Аргентины выиграла золото ЧМ-1986, победив в полуфинале Бельгию (2:0) и в финале - команду ФРГ (3:2).2020 год. В начале ноября стало известно о госпитализации Марадоны. Сообщалось, что он перенес операцию на мозге из-за тромба. После этого он был выписан и восстанавливался дома.2019 год. В сентябре Диего Марадона стал тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из города Ла-Плата. Марадона в качестве главного тренера работал в аргентинских клубах, командах из ОАЭ, а также со сборной Аргентины.2018 год. Во время матча Аргентина - Нигерия в рамках ЧМ по футболу в России Марадоне стало плохо. В сети тогда появились записи, как бывшего футболиста уводят со стадиона под руки.2017 год. Президент России Владимир Путин, легенда бразильского футбола Пеле и Диего Марадона перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу в Государственном Кремлевском дворце в Москве.2016 год. Диего Марадона перед гала-концертом FIFA Awards в швейцарской телестудии в Цюрихе.2010 год. Диего Марадона во время футбольного матча между Грецией и Аргентиной в ЮАР.2008 год. Легенда аргентинского футбола во время фотосессии для документального фильма "Марадона", входившего в конкурс 61-го Каннского кинофестиваля.2008 год. Марадона многие годы страдал от наркозависимости. Он также неоднократно оказывался в центре скандалов. Его привлекали к ответственности за хранение наркотиков и за стрельбу из пневматической винтовки по папарацци, он также не раз ввязывался в драки.2005 год. Диего Марадона на стадионе Arena во время турнира Amsterdam Tournament в Амстердаме. 2005 год. Президент Кубы Фидель Кастро и Диего Марадона играют с мячом во время интервью в Гаване. Футболист приехал на Кубу, чтобы взять интервью у Кастро для его еженедельного телешоу в Аргентине.2003 год. Диего Марадона во время посещения Великой Китайской стены.1987 год. Пеле и Марадона с трофеями в Милане. Они были и остаются сильнейшими игроками в мире. Споры о том, кто из них все же лучший из лучших, не утихают и поныне.1994 год. Звездный игрок Аргентины во время чемпионата мира на стадионе Фоксборо в Бостоне.
1986 год. Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Мексике между сборными Аргентины и Англии завершился победой команды Марадоны. Первый мяч был забит Марадоной рукой, после чего аргентинец сказал, что это была "рука Бога". Позднее сборная Аргентины выиграла золото ЧМ-1986, победив в полуфинале Бельгию (2:0) и в финале - команду ФРГ (3:2).
футбол Италия Диего Марадона

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