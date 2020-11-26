Стадион итальянского "Наполи" переименуют в "Диего Армандо Марадона"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис объявил в четверг о решении переименовать стадион "Сан-Паоло" - домашнюю арену "Наполи" - в память об ушедшем из жизни аргентинском футболисте Диего Марадоне.

"Марадона - это не только футбол. Он был хорошим человеком, и многие ощутили это на себе. Никто не может с ним сравниться. Он смог олицетворить единство города и городской футбольной команды", - сказал он, выступая по радио.

"Стадион будет называться: Диего Армандо Марадона. Этого хочет народ. Вчера все единогласно этого требовали. Диего способен объединить всех неаполитанцев", - добавил Де Маджистрис.

Мэр напомнил, что выступления Марадоны за неаполитанскую команду "Наполи" навсегда останутся в истории. "Казалось, что Неаполь никогда не сможет взобраться на футбольный Олимп. Однако благодаря Марадоне это стало реальностью", - сказал он.

"Наполи", во многом благодаря Марадоне, в 1980-х годах дважды выигрывал итальянскую Серию А, главный дивизион местного футбола. После этого клуб чемпионом не становился. Кроме того, "Наполи" вместе с Марадоной выигрывал Кубок УЕФА.

С тех пор в Неаполе любители футбола буквально боготворят Марадону.