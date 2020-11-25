Умер Диего Марадона

Аргентинский футболист и тренер Диего Марадона Фото: PA/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Умер легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона, сообщает газета Clarín.

Как сообщает издание Ole, 60-летнему Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался от ранее перенесенной операции на головном мозге. Несмотря на усилия прибывших врачей, он скончался.

Агентство ЭФЭ со ссылкой на его агента Матиаса Морию подтверждает информацию о кончине Марадоны. Агентство также приводит сообщения аргентинской прессы, в которых говорится, что у Марадоны случился сердечный приступ.

Соболезнования в связи со смертью легендарного игрока выразила Аргентинская ассоциация футбола.

"Аргентинская футбольная ассоциация в лице своего президента Клаудио Тапиа выражает свою глубочайшую боль в связи с кончиной нашей легенды Диего Армандо Марадоны. Ты всегда будешь в наших сердцах", - говорится в сообщении организации.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия). В составе итальянского клуба, в частности, дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА.

До последнего времени Марадона являлся главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".