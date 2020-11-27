С сотрудником похоронного бюро будут судиться за фото у открытого гроба с Марадоной

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Агент и адвокат ушедшего из жизни легенды мирового футбола Диего Марадоны Матиас Морла решил подать в суд на сотрудника похоронного бюро Sepelios Pinier, обслуживавшего ритуальные услуги, связанные с чемпионом мира-1986, за фотографию у открытого гроба с аргентинцем

"Ради памяти моего друга я не успокоюсь, пока он не заплатит за свое злодеяние", - написал Морла в твиттере.

Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración. pic.twitter.com/UtUk8tQHlw — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

В сотцетях были распространены фотографии, на их кадрах позируют сотрудники бюро. На снимках видно, что двое из них (один – улыбаясь) поднимают большой палец.

Как сообщает The Sun, бюро отказалось от дальнейших услуг сотрудника. Которого зовут Диего Молина.

По словам менеджера бюро Матиаса Пикона, все трое мужчин являлись внештатными сотрудниками, которые помогали переносить тяжелый гроб. Менеджер уточнил, что иногда (когда организации самостоятельно не удается справиться) приходится искать людей со стороны, в этот раз так и случилось. В результате, как сообщает TN, компания обратилась к Молине.

"Мы знали Диего Молину, уже работали с ним... Он работал хорошо, никогда ничего (плохого) не делал, суперобразованный человек. Я не понимаю, что с ним случилось", - сказал менеджер, сообщив, что Молина скрывается, не отвечает на телефонные звонки.

По словам менеджера похоронного бюро, снимок был сделан в тот момент, когда его брат и коллега отвлекся на телефонный звонок, связанный с трансфером гроба с телом Марадоны. До этого была предварительная договоренность не делать никаких фотографий.

Не сдерживая слез, он рассказал, что его компания давно сотрудничает с семьей Марадоны, которая "нам доверяла".

"Мы опустошены, не перестаем плакать", - признался Матиас Пикон. Он извинился перед Клаудией Вильяфанье, вдовой Марадоны. Которая, по его словам, была крайне недовольна случившемся.

Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа. Легендарному футболисту было 60 лет. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

Марадона - чемпион мира 1986 года. На клубном уровне в течение своей карьеры он выступал за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия). В составе итальянского клуба Марадона дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА. До последнего времени он был главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".