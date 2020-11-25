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В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи с кончиной знаменитого футболиста Диего Марадоны, сообщает аргентинский телеканал TN24 со ссылкой на канцелярию президента страны.

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"В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент объявляет трехдневный национальный траур, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении президентской канцелярии, распространенном в среду.

Ранее в среду о кончине Марадоны рассказал его агент Матиас Мориа.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия). В составе итальянского клуба, в частности, дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА.

До последнего времени Марадона являлся главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".

футбол Диего Марадона Аргентина

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