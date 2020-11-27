Диего Марадона похоронен рядом с родителями в предместье Буэнос-Айреса

Катафалк с гробом с телом Диего Марадоны направляется на кладбище Фото: Reuters

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Закрытая церемония похорон легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны завершилась на кладбище Bella Vista в провинции Буэнос-Айрес, сообщает телеканал TN24.

Марадона упокоился рядом со своими родителями. На церемонии присутствовали 25 ближайших родственников футболиста.

При этом на пути следования похоронного кортежа по улицам Буэнос-Айреса выстраивались толпы людей. Движение в центре аргентинской столицы в это время было перекрыто. За кортежем на мотоциклах в сторону кладбища ехали сотни людей.

С самого утра кладбище взял под охрану аргентинский спецназ, они не давали людям подойти ко входу ближе нескольких сотен метров. Несмотря на эти меры, на подъезде кортежа произошли столкновения полиции с пришедшими проводить Марадону в последний путь. Спецназовцы применили резиновые пули и слезоточивый газ, пострадал полицейский.

Погребальный кортеж прибыл на кладбище из Розового дома (Casa Rosada) - президентского дворца в центре аргентинской столицы, где гроб с телом Марадоны был выставлен для прощания. Кортеж сопровождали тысяча полицейских на мотоциклах, но все же на одном участке поклонники футболиста устроили пробку и затормозили движение.

Церемонию прощания в президентском дворце также пришлось прекратить раньше запланированного из-за начавшихся в центре города беспорядков. Некоторое время гроб находился в отдельном помещении дворца под охраной военнослужащих.

О стычках с полицией сообщалось и в момент начала церемонии прощания, когда толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение президентского дворца. В результате инцидента один человек получил травмы.

Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа. Легендарному футболисту было 60 лет. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

Марадона - чемпион мира 1986 года. На клубном уровне в течение своей карьеры он выступал за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия). В составе итальянского клуба Марадона дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА. До последнего времени он был главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".