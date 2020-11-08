Буре назвал творческой и системной игру российской молодежи на Кубке Карьяла

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею Павел Буре выразил восторг игре сборной России, которая молодежным составом выиграла Кубок Карьяла.

"Положительным моментом оказалась не только победа нашей молодой сборной на Кубке Карьяла, но и сам хоккей, который она продемонстрировала. Национальная команда, составленная из игроков возрастом 18-19 лет, играла со взрослыми сборными и одержала три победы в трех матчах, играя в современный хоккей, в который играют все ведущие команды, такие, например, как "Тампа-Бэй" или "Бостон"", - сказал Буре "Интерфаксу".

"К примеру, с места отбора шайбы ребята сразу устремляются вперед. При потере тут же стараются ее отобрать. При том, что игра основана на контроле шайбы, никто ее не передерживает, не сбивается на индивидуальные действия. Это творческий хоккей, но в то же время правильный и системный. Мне и, думаю, всем зрителям он по душе, а особенно болельщикам сборной России, ведь, как мы увидели, такой хоккей способен приносить хороший результат", - отметил Буре.

"Впереди у этих ребят ответственный турнир – молодежный чемпионат мира. Думаю, эйфории после сегодняшней победы уже никакой нет. Штаб сборной знает, как готовить игроков к важным соревнованиям", - считает Буре.

По мнению Павла Буре, "в этой сборной много талантливых ребят, но они появились не из неоткуда".

"Они воспитывались в клубах и системе сборных – все играли раньше за более младшие возраста, побеждали в престижных международных турнирах", - сказал он.

Как сообщалось, отечественная команда выиграла Кубок Карьяла.

На Кубок Карьяла был делегирован молодежный состав России. Обязанности главного тренера на финском этапе исполнял тренер "молодежки" Игорь Ларионов.

17 декабря стартует второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала. В этот день Россия сыграет со Швецией.