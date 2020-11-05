Россия молодежным составом разгромила Финляндию на Кубке Карьяла

Российские хоккеисты (в красном) радуются голу в ворота сборной Финляндии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Финляндии в первом туре Кубка Карьяла, финского и стартового этапа Евротура.

Результат встречи, прошедшей в городе Хельсинки, - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу россиян.

В составе российской сборной голы провели Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов, Егор Афанасьев. Авторы голов в составе финской команды – Эльмери Эронен и Ере Саллинен.

Как сообщалось, на Кубок Карьяла был делегирован молодежный состав россиян – в частности, из-за того, что многие кандидаты в команду переболели коронавирусом. Обязанности главного тренера (наставником является Валерий Брагин) на финском этапе Еврохоккейтура исполняет тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Ранее на Кубке Карьяла Чехия со счетом 3:1 победила Швецию.