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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

Сборная России по хоккею победила Чехию и выиграла Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею победила Чехию и выиграла Кубок Карьяла
Российский хоккеист Родион Амиров празднует забитый гол с товарищами по команде
Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские хоккеисты нанесли поражение национальной команде Чехии в заключительном туре Кубка Карьяла - стартового этапа Евротура, проходящего в Финляндии.

Результат встречи, состоявшейся в воскресенье в Хельсинки на "Хартвалл Арене", - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0). Шайбы забросили Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.

Россияне набрали 8 очков и возглавили турнирную таблицу, опередив на 2 балла чехов.

На Кубок Карьяла был делегирован молодежный состав России. Обязанности главного тренера на финском этапе исполнял тренер "молодежки" Игорь Ларионов.

17 декабря стартует второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала. В этот день Россия сыграет со Швецией.

хоккей Кубок Карьяла Еврохоккейтур

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