Хорватия и Словакия стали соперниками россиян в отборе на ЧМ-2022
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты по футболу стали соперниками национальной команды России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.
Все эти команды попали в группу H.
Группа H отбора на ЧМ-2022— Сборная России (@TeamRussia) December 7, 2020
Хорватия 🇭🇷
Словакия 🇸🇰
Россия 🇷🇺
Словения 🇸🇮
Кипр 🇨🇾
Мальта 🇲🇹
Жеребьевка европейской кампании прошла в Цюрихе.
В ходе жеребьевки 55 сборных распределены на 10 групп, в пяти из них будет по шесть команд, в еще пяти – по пять.
📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020
🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t
Победители групп получат прямые путевки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, разыграют путевки в плей-офф, к ним присоединятся еще две команды – лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций УЕФА (речь идет о тех, кто в отборе на ЧМ-2022 оказался в группе ниже второго места). Плей-офф с участием 12 сборных пройдет в три раунда, по итогам которых определятся три обладателя путевки.
Планируется, что отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года и завершится 16 октября, а 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года пройдут стыковые матчи.
Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.