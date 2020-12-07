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Хорватия и Словакия стали соперниками россиян в отборе на ЧМ-2022

Хорватия и Словакия стали соперниками россиян в отборе на ЧМ-2022
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты по футболу стали соперниками национальной команды России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.

Все эти команды попали в группу H.

Жеребьевка европейской кампании прошла в Цюрихе.

В ходе жеребьевки 55 сборных распределены на 10 групп, в пяти из них будет по шесть команд, в еще пяти – по пять.

Победители групп получат прямые путевки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, разыграют путевки в плей-офф, к ним присоединятся еще две команды – лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций УЕФА (речь идет о тех, кто в отборе на ЧМ-2022 оказался в группе ниже второго места). Плей-офф с участием 12 сборных пройдет в три раунда, по итогам которых определятся три обладателя путевки.

Планируется, что отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года и завершится 16 октября, а 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года пройдут стыковые матчи.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.

футбол ЧМ-2022

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