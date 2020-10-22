Соперники сборной России по футболу к отбору на ЧМ-2022 определятся 7 декабря

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Жеребьевка европейской части отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет 7 декабря в Цюрихе, сообщает пресс-служба ФИФА.

Сообщается, что в связи с пандемией COVID-19 и связанными с ней ограничениями церемония будет проходить в режиме онлайн.

В ходе жеребьевки 55 сборных будут распределены на 10 групп, в пяти из них будет по шесть команд, в еще пяти – по пять. Победители групп получат прямые путевки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, разыграют путевки в плей-офф, к ним присоединятся еще две команды – лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций УЕФА (речь идет о тех, кто в отборе на ЧМ-2022 оказался в группе ниже второго места). Плей-офф с участием 12 сборных пройдет в три раунда, по итогам которых определятся три обладателя путевки.

В отборочной кампании предыдущего ЧМ, прошедшего в 2018 году, сборная России участия не принимала, поскольку являлась хозяйкой турнира. Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, в финале победившая Хорватию.