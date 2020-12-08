WTA признала уроженку Москвы Кенин теннисисткой года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американка София Кенин признана лучшей теннисисткой 2020 года, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Имеющая российские корни представительница США в 2020 году выиграла Australian Open, хотя до этого ни разу не доходила до финалов турниров Большого шлема. При этом в полуфинале она победила первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, в финале – бывшего лидера рейтинга WTA испанку Гарбинье Мугурусу.

Нынешний год Кенин заканчивает на четвертом месте рейтинга, что в настоящий момент является наивысшим в ее карьере.

София Кенин является уроженкой Москвы, в российской столице она родилась в ноябре 1998 года, а вскоре ее семья переехала в США. Спортсменка получила американское гражданство и выступает под флагом США.