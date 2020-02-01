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Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Ранее выступающая под флагом США спортсменка не доходила до финалов турниров Большого шлема

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Теннисистка София Кенин
Фото: Reuters

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская теннисистка София Кенин со счетом 4:6, 6:2, 6:2 победила испанку Гарбинье Мугурусу в финале женского одиночного разряда турнира Большого шлема Australian Open.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.

Таким образом, представительница США стала победительницей турнира.

Кенин является 15-й ракеткой мира, Мугуруса – 32-й.

София Кенин является уроженкой Москвы, в российской столице она родилась в ноябре 1998 года, а вскоре ее семья переехала в США. Спортсменка получила американское гражданство и выступает под флагом США.

Ранее София Кенин ни разу не участвовала в финалах турниров Большого шлема, тогда как на счету испанской теннисистки триумфы на турнирах во Франции и Великобритании.

Среди россиянок дальше всех на Australian Open-2020 прошла Анастасия Павлюченкова. Она добралась до четвертьфинала, где уступила Мугурусе.

Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.

теннис Australian Open

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