Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Ранее выступающая под флагом США спортсменка не доходила до финалов турниров Большого шлема

Теннисистка София Кенин Фото: Reuters

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская теннисистка София Кенин со счетом 4:6, 6:2, 6:2 победила испанку Гарбинье Мугурусу в финале женского одиночного разряда турнира Большого шлема Australian Open.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women"s singles 🏆#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Таким образом, представительница США стала победительницей турнира.

Кенин является 15-й ракеткой мира, Мугуруса – 32-й.

София Кенин является уроженкой Москвы, в российской столице она родилась в ноябре 1998 года, а вскоре ее семья переехала в США. Спортсменка получила американское гражданство и выступает под флагом США.

Ранее София Кенин ни разу не участвовала в финалах турниров Большого шлема, тогда как на счету испанской теннисистки триумфы на турнирах во Франции и Великобритании.

Среди россиянок дальше всех на Australian Open-2020 прошла Анастасия Павлюченкова. Она добралась до четвертьфинала, где уступила Мугурусе.

Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.