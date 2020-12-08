Газизов покинул пост гендиректора "Спартака"

Шамиль Газизов Фото: ФК "Спартак"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Решением совета директоров руководство московским "Спартаком" возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба", - отмечается в заявлении.

В свою очередь, управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд "Спартака" всех возрастов — от академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

Газизов стал гендиректором "Спартака" незадолго до окончания предыдущего сезона (завершился в июле 2020 года), сменив в этой должности Томаса Цорна. До этого он на протяжении нескольких лет занимал пост гендиректора "Уфы".