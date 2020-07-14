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Новый гендиректор "Спартака" озвучил свое первое решение в клубе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Шамиль Газизов, занявший недавно пост генерального директора московского ФК "Спартак", сообщил, что свою деятельность здесь начал с работы в молодежном направлении.

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"Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков", - приводит слова Газизова пресс-служба "Спартака".

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По словам Газизова, в "Спартаке", вероятно, будет выделена должность для двух спортивных директоров. "Один из них, - говорит Газизов, - станет отвечать за развитие молодых игроков. Как именно при этом будет называться его должность, не так важно".

При этом новый гендиректор клуба подчеркнул, что "Спартак" не рассматривает и не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора".

"Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликтного интереса", - сказал он.

Шамиль Газизов официально был представлен в качестве генерального директора ФК "Спартак" 10 июля, сменив в этой должности Томаса Цорна. До этого Газизов занимал аналогичный пост в ФК "Уфа".

Кадровые решения в "Спартаке" произошли на фоне неудач команды в чемпионате России.

футбол ФК Спартак

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