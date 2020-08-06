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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51

Гендиректор "Спартака" уклонился от обвинений в отставке тренера "Химок"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского ФК "Спартак" Шамиль Газизов делегировал Комитету по этике РФС оценку высказываний тренера Сергея Юрана, назвавшего руководство столичного клуба инициатором своего увольнения из подмосковных "Химок".

СпортЮран сообщил об отставке из "Химок", сославшись на указание "Спартака"Читать подробнее

"На каждые слова определенных людей реагировать у нас просто не хватит сил и энергии. В Российском футбольном союзе есть люди, которые этим должны заниматься, это их работа. Насколько я знаю, они реагируют, дождемся результатов", - сказал журналистам Газизов.

Ранее Юран, который 1 августа был освобожден от занимаемого поста в "Химках" заявил, что это было сделано по указанию Газизова. Он подразумевал возможные партнерские взаимоотношения между московским и подмосковным клубами.

В свою очередь, руководство "Химок" опровергло слова Юрана.

По итогам сезона "Химки" получили право выступать в Российской премьер-лиге. Также "Химки" дошли до финала Кубка России, где уступили "Зениту" со счетом 0:1.

футбол ФК Спартак

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