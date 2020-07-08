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Новым гендиректором "Спартака" стал Газизов из "Уфы"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов перешел на аналогичную должность в московском "Спартаке", заявил владелец столичного ФК Леонид Федун.

"На этой неделе Шамиль Газизов проступит к работе в качестве генерального директора", - приводит слова Федуна "Чемпионат".

Ранее "Спартак" отправил с поста гендиректора клуба Томаса Цорна, сделав это на фоне серии неудач команды в чемпионате России. В среду "Спартак" дома принимал московский "Локомотив", игра закончилась со счетом 1:1. За три тура до финиша чемпионата России "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице.

футбол ФК Спартак

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