Эксперт призвал лишить россиянина Мазепина гоночной лицензии F1 на год

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Журналист официального сайта "Формулы-1" Марк Хьюз считает целесообразным отозвать у российского гонщика Никиты Мазепина гоночной лицензии в связи с появившимся скандальным видео с его участием.

"Лично я считаю, что было бы вполне уместно, если бы Мазепин лишился гоночной лицензии на год за то, что навредил репутации этому виду спорта", - написал Хьюз в твиттере.

As a personal opinion, I think it would be entirely appropriate for Mazepin's racing licence to be revoked for a year for bringing the sport into disrepute. — Mark Hughes (@SportmphMark) December 9, 2020

Как сообщалось, в инстаграме Мазепина, который в следующем году должен дебютировать в "Формуле-1" за команду Haas, появилось (но вскоре было удалено) скандальное видео. Согласно ролику, россиянин, находясь в машине, в шуточной форме пристает к находящейся в салоне авто девушке.

Ролик был удален, однако пользователи интернета успели распространить его на своих ресурсах. В итоге действия Мазепина вызвали критику со стороны экспертов, сам россиянин в твиттере извинился за поведение.