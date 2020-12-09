Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:56

Эксперт призвал лишить россиянина Мазепина гоночной лицензии F1 на год

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Журналист официального сайта "Формулы-1" Марк Хьюз считает целесообразным отозвать у российского гонщика Никиты Мазепина гоночной лицензии в связи с появившимся скандальным видео с его участием.

"Лично я считаю, что было бы вполне уместно, если бы Мазепин лишился гоночной лицензии на год за то, что навредил репутации этому виду спорта", - написал Хьюз в твиттере.

Как сообщалось, в инстаграме Мазепина, который в следующем году должен дебютировать в "Формуле-1" за команду Haas, появилось (но вскоре было удалено) скандальное видео. Согласно ролику, россиянин, находясь в машине, в шуточной форме пристает к находящейся в салоне авто девушке.

Ролик был удален, однако пользователи интернета успели распространить его на своих ресурсах. В итоге действия Мазепина вызвали критику со стороны экспертов, сам россиянин в твиттере извинился за поведение.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 9 декабря

"Краснодар" сыграл вничью с "Челси" в Лиге чемпионов УЕФА

Матч ЛЧ ПСЖ – "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Матч ЛЧ ПСЖ – "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

"Зенит" уступил "Боруссии", проиграв пятый матч в Лиге чемпионов

"Зенит" уступил "Боруссии", проиграв пятый матч в Лиге чемпионов

Стал известен календарь сборной России на отбор к ЧМ-2022 по футболу

Газизов покинул пост гендиректора "Спартака"

Газизов покинул пост гендиректора "Спартака"

WTA признала уроженку Москвы Кенин теннисисткой года

Лукашенко заявил о необходимости судиться с главой МОК и его "бандой"

Лукашенко заявил о необходимости судиться с главой МОК и его "бандой"

Брейк-данс включен в программу летней Олимпиады-2024 в Париже

МОК отстранил Лукашенко от участия в мероприятиях Олимпийских игр

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');