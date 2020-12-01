Россиянин Мазепин перешел в команду "Формулы-1" Haas

Российский гонщик Никита Мазепин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская команда Haas, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", объявила о подписании контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

"Haas F1 подтвердила, что россиянин Никита Мазепин будет выступать за американскую команду в рамках многолетнего контракта, начиная с чемпионата мира FIA Formula 1 в 2021 году", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Russia"s Nikita Mazepin will drive for Haas F1 Team, in a multi-year deal starting with the 2021 FIA Formula 1 World Championship. ⬇️#HaasF1 https://t.co/MirYFuqUGd — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020

Ранее сообщалось, что действующие пилоты Haas Ромен Грожан и Кевин Магнуссон покинут команду по окончании нынешнего сезона.

В настоящее время 21-летний Мазепин является пилотом Hitech Grand Prix, в составе этой команды выступает в серии "Формула-2". За этап до финиша сезона россиянин занимает третье место в личном зачете.

Руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер подчеркивает, что "Никита подтвердил свой уровень в "Формуле-2" в этом году, одержав несколько побед и поднявшись на подиумы".

"Он превратился в зрелого гонщика, пройдя все юниорские стадии", - отметил Штайнер.

Мазепин до 2015 года выступал в картинге, позже он провел два сезона в чемпионате "Формулы-3", прежде чем он перешел в серию GP3 в 2018 году. Мазепин занял второе место в том сезоне с четырьмя победами, а в 2019 году он завоевал чемпионский титул. В его активе также участие во втором тестовом дне Гран-при Испании в Барселоне в мае 2019 года за рулем Mercedes.

В настоящее время Россию в "Формуле-1" в качестве боевого гонщика представляет Даниил Квят, защищающий цвета Alpha Tauri. Однако его дальнейшие перспективы в этой команды, как сообщалось (и сам Квят это признавал) сомнительны. СМИ как раз сообщали, что Мазепин может заменить Квята в Alpha Tauri.

Ранее в "Формуле-1" из россиян выступали Виталий Петров, Сергей Сироткин.