Гандболистки сборной России сыграли вничью с Францией на ЧЕ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Франции в матче основного раунда чемпионата Европы среди женщин.

Результат игры, прошедшей в Дании, – 28:28 (19:16 в пользу россиянок по итогам первого тайма).

Обе команды лидируют в группе 1, набрав по 7 очков.

Для выхода в полуфинал необходимо занять место не ниже второго.

Франция является действующим чемпионом Европы. В финале ЧЕ-2018 она победила Россию.