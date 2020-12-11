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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42

Гандболистки сборной России сыграли вничью с Францией на ЧЕ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Франции в матче основного раунда чемпионата Европы среди женщин.

Результат игры, прошедшей в Дании, – 28:28 (19:16 в пользу россиянок по итогам первого тайма).

Обе команды лидируют в группе 1, набрав по 7 очков.

Для выхода в полуфинал необходимо занять место не ниже второго.

Франция является действующим чемпионом Европы. В финале ЧЕ-2018 она победила Россию.

гандбол

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