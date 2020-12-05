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Гандболистки сборной России победили Чехию и вышли в основную стадию ЧЕ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу победила соперниц из национальной команды Чехии во втором туре предварительного раунда женского чемпионата Европы.

Встреча в датском Хернинге завершилась со счетом 24:22 (15:13) в пользу россиянок.

Это – вторая победа сборной России в двух матчах (в первом туре она победила Испанию), что позволило ей досрочно обеспечить путевку в основную стадию турнира.

На предварительном раунде россиянкам осталось сыграть со Швецией, этот матч пройдет 7 декабря.

гандбол

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