Щербакова вновь выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристка Анна Щербакова в третий раз подряд завоевала золото чемпионата России.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы на чемпионате России в Челябинске она заработала 264,10 балла.

Второе место заняла Камила Валиева (254,10), третье – Александра Трусова (246,37).

Женским одиночным катанием завершилась соревновательная часть чемпионата России в Челябинске. Как сообщалось, в соревновании танцоров турнир выиграла пара Александра Степанова/Иван Букин, среди спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в мужском одиночном катании – Михаил Коляда.