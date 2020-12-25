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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05

Коляда стал трехкратным чемпионом России по фигурному катанию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Михаил Коляда завоевал золото проходящего в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию в соревновании мужчин-одиночников.

В сумме за короткую и произвольную программы он заработал 296,15 балла.

Второе место занял Макар Игнатов (265,37), третье – Марк Кондратюк (260,31).

Произвольная программа в данной дисциплине прошла в пятницу, короткий прокат – сутками ранее.

Таким образом, Коляда стал трехкратным чемпионом России. На международном уровне он является серебряным олимпийским призером в командных соревнованиях, серебряным призером командного ЧМ, обладателем бронзы чемпионата мира и (дважды) чемпионатов Европы.

фигурное катание

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