Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления в произвольной программе Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золото проходящего в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 228,23 балла.

Второе место заняла пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (224,99), третье - Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (207,03).

Произвольная программа среди спортивных пар прошла в субботу, короткий прокат – в четверг.

Таким образом, Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России. На международном уровне на их счету по две золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы, серебро ОИ в командных соревнованиях, медаль аналогичного достоинства командного ЧМ, две серебряные и одна бронзовая медали ЧМ.