Степанова и Букин выиграли чемпионат России по фигурному катанию
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пара Александра Степанова/Иван Букин завоевала золото в соревновании танцоров на проходящем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию.
За короткую и произвольную программы пара получила в сумме 220,16 балла.
Второе место занял дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (210,94), третье – Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (196,97).
Степанова и Букин являются серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов России.