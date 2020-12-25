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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:37

Степанова и Букин выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пара Александра Степанова/Иван Букин завоевала золото в соревновании танцоров на проходящем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию.

За короткую и произвольную программы пара получила в сумме 220,16 балла.

Второе место занял дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (210,94), третье – Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (196,97).

Степанова и Букин являются серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов России.

фигурное катание

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