Россия со счетом 0:5 уступила Канаде в полуфинале молодежного ЧМ

Один из голов канадцев в ворота сборной России Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели крупное поражение от сверстников из команды Канады в 1/2 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи в Эдмонтоне, который принимает турнир, - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) в пользу канадских хоккеистов. В их составе голы провели Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11), Коул Перфетти (16, в большинстве), Брейден Шнайдер (25), Дилан Козенс (59, в пустые ворота).

Российские хоккеисты провалили первый период, пропустив первый гол на исходе стартовой минуты игры. Игроки команды уступали соперникам в скорости и агрессии, что позволило Канаде забросить три шайбы уже в первом периоде.

Во второй 20-минутке при счете 0:4 сборная России, играя в большинстве, смогла провести гол. Однако после просмотра видеоповтора, выяснилось, что россияне попали в положение "вне игры". Инициатором просмотра стала канадская сторона, запросив регламентируемый "челлендж".

На исходе третьего периода тренерский штаб сборной России решил поменять вратаря на полевого игрока, чем канадская команда воспользовалась - пятую шайбу она забросила в пустые ворота.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В финале Канада сыграет с победителем матча США – Финляндия, который пройдет во вторник и начнется в 5:30 мск. Сборная России в матче за третье место встретится с проигравшей командой в этой паре. Матчи за золото и бронзу пройдут в ночь на 6 января.

Сборная России на нынешнем ЧМ заняла второе место в своей группе, а в четвертьфинале одолела Германию – 2:1. На турнире она играет под руководством Игоря Ларионова, который на посту главного тренера сменил Валерия Брагина. Тот, в свою очередь, возглавил национальную команду страны.

На предыдущем чемпионате Россия стала серебряным призером, уступив в финале Канаде.

Матчи в Эдмонтоне проходят без зрителей в условиях пандемии коронавируса.

Как это было. Голы в матче Канада - Россия

Уже на первой минуте канадец Алекс Ньюхук поразил ворота россиян

OH THE DRAMA! 59 seconds in @HC_WJC 's Newhook gets credited with a goal and it's 1-0! #WorldJuniors



Here's the goal 👇 pic.twitter.com/OY4wK94UEJ — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021

Спустя десять минут шайба в ворота Ярослава Аскарова влетает после броска Коннор Макмайкла

Третий гол. Его автор - Коул Перфетти

Брейден Шнайдер доводит счет до 4:0

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

Дилан Козенс хладнокровно бросает по пустым воротам - 5:0