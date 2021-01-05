Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21

Россия со счетом 0:5 уступила Канаде в полуфинале молодежного ЧМ

Россия со счетом 0:5 уступила Канаде в полуфинале молодежного ЧМ
Один из голов канадцев в ворота сборной России
Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели крупное поражение от сверстников из команды Канады в 1/2 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи в Эдмонтоне, который принимает турнир, - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) в пользу канадских хоккеистов. В их составе голы провели Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11), Коул Перфетти (16, в большинстве), Брейден Шнайдер (25), Дилан Козенс (59, в пустые ворота).

Российские хоккеисты провалили первый период, пропустив первый гол на исходе стартовой минуты игры. Игроки команды уступали соперникам в скорости и агрессии, что позволило Канаде забросить три шайбы уже в первом периоде.

Во второй 20-минутке при счете 0:4 сборная России, играя в большинстве, смогла провести гол. Однако после просмотра видеоповтора, выяснилось, что россияне попали в положение "вне игры". Инициатором просмотра стала канадская сторона, запросив регламентируемый "челлендж".

На исходе третьего периода тренерский штаб сборной России решил поменять вратаря на полевого игрока, чем канадская команда воспользовалась - пятую шайбу она забросила в пустые ворота.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В финале Канада сыграет с победителем матча США – Финляндия, который пройдет во вторник и начнется в 5:30 мск. Сборная России в матче за третье место встретится с проигравшей командой в этой паре. Матчи за золото и бронзу пройдут в ночь на 6 января.

Сборная России на нынешнем ЧМ заняла второе место в своей группе, а в четвертьфинале одолела Германию – 2:1. На турнире она играет под руководством Игоря Ларионова, который на посту главного тренера сменил Валерия Брагина. Тот, в свою очередь, возглавил национальную команду страны.

На предыдущем чемпионате Россия стала серебряным призером, уступив в финале Канаде.

Матчи в Эдмонтоне проходят без зрителей в условиях пандемии коронавируса.

Как это было. Голы в матче Канада - Россия

Уже на первой минуте канадец Алекс Ньюхук поразил ворота россиян

Спустя десять минут шайба в ворота Ярослава Аскарова влетает после броска Коннор Макмайкла

Третий гол. Его автор - Коул Перфетти

Брейден Шнайдер доводит счет до 4:0

Дилан Козенс хладнокровно бросает по пустым воротам - 5:0

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

Новости

Канада - Россия. Онлайн

Канада - Россия. Онлайн

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл 2-й этап "Дакара"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Буффон сместил Яшина с первого места рейтинга вратарей всех времен

Канада стала соперником России по полуфиналу молодежного ЧМ по хоккею

Канада стала соперником России по полуфиналу молодежного ЧМ по хоккею

Россия победила Германию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Россия победила Германию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Аргентинец Почеттино стал главным тренером ФК "Пари Сен-Жермен"

Большунов выиграл масс-старт на "Тур де Ски"-2021

Россия сыграет с Германией в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Левандовски признан футболистом года по версии Marca

Левандовски признан футболистом года по версии Marca
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');