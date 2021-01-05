Канада - Россия. Онлайн
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию полуфинала молодежного ЧМ по хоккею
Начало матча - 2:00 по московскому времени
Любимая фишка от Федерации хоккея России: карта часовых поясов хоккейного болельщика. Если для москвича игра будет проходить глубокой ночью, то для жителя (и гостя) Анадыря - примерно в обед.
⏰ Заводите будильники, чтобы точно не пропустить полуфинал МЧМ. Сыграем с канадцами! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/0wq4wZIlmQ— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2021
Игры проходят без зрителей, из-за коронавируса - об этом тоже не будет нелишне написать.
Матчи чемпионата мира проходят в канадском Эдмонтоне - отсюда и столь неудобное для жителей центральной части России время начала игры. К слову, во втором полуфинале - США - Финляндия - старт намечен на 5:30 по московскому времени.
Нападающий сборной России Егор Чинахов разложил по полочкам нюансы предстоящего противостояния
Стартовое вбрасывание в матче с канадцами — в 2:00 по мск 🏒— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/OzowoITbfY
Канада на нынешнем турнире пока непобедима. На групповом этапе она обыграла Германию со счетом 16:2 (не опечатка), Словакию – 3:1, Швейцарию – 10:1, Финляндию – 4:1. В 1/4 финала канадцы взяли верх над Чехией – 3:0.
На групповом этапе сборная России победила США (5:3), Австрию (7:1), Швецию (4:3, в овертайме) и уступила Чехии (0:2). В четвертьфинале россияне нанесли поражение Германии со счетом 2:1.
С Новым годом, кстати!
В этом процессе, если что, задействован традиционный автор текстовых трансляций Владимир Нардин!
Сам матч начнется, правда, только в 2:00 по московскому времени (чемпионат проходит в канадском Эдмонтоне), но постить всякого рода сообщения мы начинаем уже сейчас.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию полуфинала молодежного чемпионата мира. Полуфинал со статусом "супер". Даже не так. "СУПЕР": играют сборные России и Канады.