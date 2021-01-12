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AIBA продлила договор с Международным агентством по тестированию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев подписал соглашение с Международным агентством по тестированию (ITA) о продлении сотрудничества между организациями на 2021 год, сообщает пресс-служба Федерации бокса России

"Со стороны ITA свою подпись под документом поставил генеральный директор Международного агентства по тестированию Бенджамин Коэн", - говорится в сообщении.

Кремлев отметил, что "AIBA полностью привержена чистому спорту".

"Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы бокс был видом спорта полностью свободным от допинга. Обеспечить это нам поможет самая современная антидопинговая программа, организованная при помощи ITA", - сказал он.

Соглашение включает общее управление антидопинговой программой (включая информацию о местонахождении, ТИ, биологический паспорт и т. д.), контроль за соблюдением требований WADA и все внесоревновательные тесты по боксу в течение 2021 года.

AIBA является одной из первых международных федераций, которая пользуется услугами ITA для всей своей антидопинговой деятельности. С 2020 года нарушения антидопинговых правил передаются на рассмотрение в антидопинговый отдел CAS.

"Благодаря сотрудничеству с ITA и антидопинговым подразделением CAS, AIBA имеет возможность гарантировать, что антидопинговая программа, действующая в боксе, является наиболее современной и эффективной", - говорится в сообщении.

бокс

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