Мурат Гассиев: с Александром Усиком наши пути в боксе разошлись, но на бой-реванш надеюсь

Экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA - о перспективах боя-реванша против украинца Усика, о шансах стать абсолютным чемпионом мира, о турнире в Сочи

Мурат Гассиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Со 2 по 8 января в Сочи проходит боксерский командный турнир, организованный "Матч ТВ". Наставниками команд являются известные отечественные боксеры. Один из них - бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину спортсмен поделился впечатлениями от самого турнира, оценил перспективы проведения боя-реванша против украинца Александра Усика и рассказал о шансах стать абсолютным чемпионом мира.

- Мурат, какие эмоции вызывает у вас новогодний турнир в Сочи?

- Впечатления хорошие. Уже в первый день моя команда победила с хорошим счетом 4:1. Хорошее начало, я очень доволен ребятами. Конечно, были ошибки, я с их тренерами переговорил, дал им подсказки. Хотя тренеров я не могу ничему научить, просто подсказки дал им. Надеюсь, они будут полезными. Вообще это очень хорошее событие для российского бокса. Начало года – и сразу такое хорошее мероприятие. Я надеюсь, этот год будет полон боксерских событий.

- Может быть, появится неплохая новогодняя традиция, связанная с боксом?

- Ну, не только новогодняя. Просто надо почаще проводить такие турниры, это очень интересно. Правда, немножко тяжеловато, наверное, было тем ребятам, которые выступают на соревнованиях и у кого свой план подготовки. Ну а так, один-два раза в год было бы очень интересно.

- Функция наставника в таком формате насколько вам интересна?

- Быть частью команды, конечно, интересно. Но к этим соревнованиям ребята готовились под руководством своих тренеров. Моя задача – морально их поддержать, дать небольшие подсказки, несколько человек из нашей команды я лично знаю. Основную работу делают тренера и боксеры, моя же функция второстепенная.

- В Сочи в ноябре состоялось ваше возвращение на ринг, вы нокаутировали албанца Нури Сефери. Здесь же проходит новогодний турнир. С учетом сочинской инфраструктуры может ли этот город претендовать на статус столицы российского бокса?

- Я думаю, любой город подойдет для того, чтобы стать столицей бокса в России. Самое главное, чтобы города принимали эти спортивные события. Нужны большие арены, чтобы люди приходили, смотрели – стадионы, ледовые дворцы хорошо подходили бы для крупных спортивных вечеров, могут собрать не один десяток тысяч болельщиков.

- Каким он для вас стал только что ушедший год?

- Отличный год: я наконец-таки вернулся, провел бой, набрал форму. И надеюсь, с божьей помощью новый год, новая страница будет заполнена яркими боями.

- Наверняка уже поставили цели на 2021 год?

- Поскорее вернуться на ринг, чаще проводить бои, быть активным. И постараться поскорее провести бой за титул чемпиона мира.

- Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в недавнем интервью "Интерфаксу" положительно оценил ваши шанс стать абсолютным чемпионом мира. За какой период времени это все же может произойти?

- Это невозможно сказать или пофантазировать, получится ли у меня вообще. Может, я вообще больше не буду боксировать: завтра проснусь и завяжу с карьерой. Это все не так просто, нужно дойти до боев, до чемпионов, не один год на это потребуется. Но если это случится быстро, я буду только рад этому. Если на это потребуется один-два-три года, я буду готов, я буду усердно тренироваться для того, чтобы осуществить свою цель.

- Как оцените перспективу проведения боя-реванша с украинцем Александром Усиком?

- На сегодняшний день наши пути в боксе разошлись: он находится намного выше меня – и в рейтингах, и по уровню. Я уже далеко не тот боксер, который был, потому что у меня был большой перерыв. Вот сейчас должен набирать форму и постараться вернуться на предыдущий уровень и стать лучше.

Вопрос реванша интересен всем болельщикам - и мне, в том числе. Не могу загадывать вперед, сейчас я пока думаю о том, как набрать форму, и о своих следующих поединках. Об Усике я пока не думаю, но в планах, конечно же, этот поединок есть.

- Удивлены ли вы тем доброжелательном отношением к вам обоим со стороны любителей бокса с учетом специфики взаимоотношении стран?

- Вот опять такой вопрос, который люди поднимают. Мы - украинцы, русские - один народ. Неважно, какой ты национальности, главное, что есть воспитание, уважение к людям. Меня мама так воспитала, Сашу так воспитали родители, дали ему такое восприятие жизни, какие-то понятия, ценности. И он по ним живет - и не наигранно, а по-настоящему. У меня ко всем соперникам есть уважение – до боя, во время боя, после боя.

- Ваше отношение к смешанным единоборствам и сопутствующим им так называемым трештокам?

- К трештокам отношусь не очень хорошо, мне это не нравится. К ММА отношусь хорошо. Хороший вид спорта - такое направление, которым молодежь занимается. У нас во Владикавказе много молодых ребят занимается смешанными единоборствами. Это вид спорта, который активно набирает популярность, интерес. И свою нишу, я думаю, он плотно займет.

- А к женскому боксу как относитесь?

- К женскому боксу отношусь, как всегда, не очень. Лично мне не нравится, мне неприятно, как девушки выступают в боксе.

- Какие у вас ожидания от любительского и профессионального бокса России?

- Ожидания хорошие. Сейчас Федерация бокса России делает огромную масштабную работу. Ребятам дают возможность выступать, ездить на соревнования. Много профессиональных боев хотят провести в России. У отечественного бокса я, надеюсь, большое будущее.

- Недавно Умар Кремлев возглавил AIBA. Какие изменения вы в связи с этим ожидаете в международном боксе?

- Тяжело что-то загадывать, прогнозировать. Только время покажет, как он себя проявит на новом посту. Но глядя на то, как Кремлев работал будучи на посту генерального секретаря Федерации бокса России, видно было, как он трудится и хочет развивать бокс. Я думаю, в международном боксе он будет действовать в том же направлении.

- Как оцените свое взаимодействие с Федерацией бокса России?

- Мы общаемся, дружим. Федерация помогла мне провести последний бой в Сочи. Хорошие отношения, спасибо всем, кто работает в федерации. Хорошая сплоченная команда, она работает на благо российского бокса.

- Сильно повлиял на вашу жизнь коронавирус?

- Слава богу, мою семью он обошел стороной, никто не заболел. Чуть-чуть, конечно, он повлиял на условия тренировок. Я думаю, это все почувствовали. Это такие сложности, с которыми нужно бороться. Я надеюсь, они скоро закончатся и все станет, как было прежде.

- За какими соревнованиями, помимо бокса, следите?

- За разными видами спорта понемногу слежу, футбол люблю смотреть. В России болею за свой родной клуб владикавказскую "Аланию". Также смотрю Лигу чемпионов, Бундеслигу, Серию А.

- В таком случае вопрос: Лионель Месси или Криштиану Роналду?

- Криштиану Роналду.

- А из наших?

- Алан Дзагоев.

- Как вы встретили Новый год?

- Единственное отличие встречи этого Нового года: я ее провел в кругу семьи, до этого в это время постоянно находился в Америке. Еле-еле дождался боя курантов, загадал желание и через полчаса лег спать. Ничего особенного.

- Не нарушил ли этот сочинский турнир ваши планы на праздничные дни?

- Я как раз планировал 10 января начать набирать форму. И как раз так сложилось, что тут и турнир в Сочи. Все отлично, все комфортно. Турнир закончится, отправлюсь домой, начну плодотворно постепенно готовиться, набирать форму.

1 ноября 2020 года экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA россиянин Мурат Гассиев одержал победу над представителем Албании Нури Сефери. 27-летний российский боксер, для которого этот поединок был дебютным в супертяжелом весе, победил 43-летнего соперника техническим нокаутом уже в первом раунде.

Предыдущий поединок Гассиев провел летом 2018 года против украинского боксера Александра Усика в Москве. Бой за звание абсолютного чемпиона мира, участники которого представляли тяжелый вес, завершился победой Усика. Для россиянина то поражение стало первым в профессиональном боксе. В общей сложности на его счету теперь также 27 побед из них 20 – нокаутом.