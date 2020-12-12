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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Кремлев уйдет с поста генсека Федерации бокса России

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Умар Кремлев, победивший на выборах президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), обсудит свой уход с поста генерального секретаря Федерации бокса России в феврале.

На пресс-конференции он заявил, что в феврале пройдут выборы президента ФБР.

"В любом случае, продолжим нашу программу. Сейчас буду больше работать на международной арене, мы поговорим с руководством (ФБР) и найдем решение. У меня не получится совмещать обе должности", - сказал Кремлев.

Кремлев был избран президентом AIBA на Конгрессе организации.

бокс Умар Кремлев AIBA

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