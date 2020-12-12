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Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса
Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев победил на выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA), сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Кремлев набрал 86 голосов. За ближайшего конкурента голландца Бориса ван дер Ворста отдали голоса 57 делегатов конгресса.

Пресс-служба Федерации бокса России подтвердила информацию о победе на выборах Кремлева.

"Хотел бы поблагодарить все национальные федерации за оказанное доверие. Сегодняшний выбор боксерского сообщества - это подтверждение нашей совместной готовности к глобальным реформам, которые ждут AIBA уже завтра. Уверен, что общими усилиями мы в самые короткие сроки сможем вернуть AIBA былое величие и доверие всех, кто заинтересован в развитии мирового спорта" - цитирует она Кремлева.

"Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев, - добавил он. - Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 миллионов долларов за два года - средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA".

На пост президента AIBA также претендовали: Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и временный глава AIBA марокканец Мохамед Мустасан.

Выборы состоялись онлайн.

Умар Кремлев возглавил Федерацию бокса России в феврале 2017 года.

В ноябре 2018 года функционер стал первым россиянином, который вошел в состав исполкома AIBA. А в феврале 2019 года он возглавил комиссию организации по маркетингу и был избран первым вице-президентом Европейской боксерской конфедерации (EUBC).

бокс Умар Кремлев AIBA

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