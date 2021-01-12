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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55

Чех Мацик прервал серию побед "КАМАЗ-Мастер" на "Дакаре-2021"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Чешский гонщик Мартин Мацик на Iveco (команда Big Shock Racing) во вторник выиграл девятый этап ралли-марафона "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

Скоростной участок протяженностью 465 км Мацик преодолел за 5 часов 5 минут 54 секунды.

Второе и третье места заняли пилоты "КАМАЗ-Мастер". Айрат Мардеев отстал на 2 минуты 27 секунд, Дмитрий Сотников - на 2 минуты 37 секунд.

Таким образом, Мацик прервал серию побед "КАМАЗ-Мастер" на нынешнем "Дакаре". Причем на трех последних этапах пилоты российской команды составляли тройки лучших.

В общем зачете тройка лидеров в классификации грузовиков по-прежнему состоит из представителей "КАМАЗ-Мастер" - экипажи Сотникова, Антона Шибалова и Мардеева соответственно занимают места с первого по третье. Действующий чемпион Андрей Каргинов - на седьмой строчке.

Гонка проходит на территории Саудовской Аравии.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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