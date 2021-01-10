Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на седьмом этапе "Дакара"

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экипажи российской команды "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

Победу на этапе одержал Дмитрий Сотников, второе и третье места заняли Айрат Мардеев и Антон Шибалов. Еще один пилот "КАМАЗ-Мастер", действующий чемпион "Дакара" Андрей Каргинов разместился на пятой строчке.

В общем зачете по итогам седьмого этапа тройка лидеров в классификации грузовиков также состоит из представителей "КАМАЗ-Мастер" – экипажи Сотникова, Шибалова и Мардеева соответственно занимают места с первого по третье. Каргинов – на восьмой строчке.

43-й по счету "Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.