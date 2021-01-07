Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" в четверг выиграл пятый этап ралли-рейда "Дакар"-2021 в зачете грузовиков.

Вторым стал белорус Алексей Вишневский из МАЗа. Антон Шибалов ("КАМАЗ-Мастер") - третий.

Сотников стал победителем благодаря 20-минутному штрафу своего партнера по команде Андрея Каргинова, который и финишировал первым на этапе. Сам Сотников приехал к финишу третьим.

Трассу протяженностью 456 км Сотников преодолел за 5 часов 30 минут 20 секунд.

Таким образом, Сотников лидирует в общем зачете (20 ч 16 мин 18 сек). На втором месте находится Шибалов (отставание +00:33:53). Замыкает тройку лучших чех Мартин Мацик на Iveco (+00:51:11).

43-й по счету "Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.