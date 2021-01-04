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Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл 2-й этап "Дакара"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий российскую команду "КАМАЗ-Мастер", стал победителем 2-го этапа ралли-рейда "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

Сотников преодолел дистанцию 457 км за 4 часа 37 минут и 44 секунды. Вторым с отставанием 3 минуты 17 секунд пришел грузовик под управлением Айрата Мардеева ("КАМАЗ-Мастер", +03;7). Тройку лучших замкнул белорус Сергей Вязович ("МАЗ", +06;30).

Шестое место занял Антон Шибалов ("КАМАЗ-Мастер", 14;14). 11-м стал Андрей Каргинов ("КАМАЗ-Мастер", 25;28).

В воскресенье Сотников выиграл и стартовый этап.

43-й по счету "Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

"Дакар" является успешным соревнованием для российской команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей в категории грузовиков. "КАМАЗ-Мастер" - самый титулованный участник марафона, его экипажи выигрывали ралли 17 раз. Действующий победитель - экипаж Андрея Каргинова.

Дмитрий Сотников КАМАЗ-Мастер Дакар

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