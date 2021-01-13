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Сергей Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в зачете багги

Сергей Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в зачете багги
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Сергей Карякин, представляющий SNAG Racing Team, стал победителем 10-го этапа ралли-марафона "Дакар-2021" в зачете багги.

Время россиянина – 3 часа 31 минута 17 секунд.

Второе место с отставанием в 29 секунд занял американец Остин Джонс (Monster Energy Can-Am), третье – поляк Михал Гочал (Energylandia Rally Team), уступивший победителю этапа 1 минуту 10 секунд.

В общем зачете в классификации багги лидирует чилиец Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) с общим временем 45 часов 39 минут 18 секунд. Второе место занимает Остин Джонс с отставанием в 10 минут 13 секунд. На третьем месте находится партнер Джонса по Monster Energy Can-Am поляк Аарон Домжала, отстающий от лидера на 42 минуты 41 секунду.

Карякин в общем зачете фигурирует на 25-м месте с отставанием в 10 часов 15 минут 18 секунд. По итогам прошедшего накануне девятого этапа он получил шестичасовой штраф.

43-й по счету "Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

автоспорт Дакар Сергей Карякин

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