Чех Мацик вновь опередил пилотов "КАМАЗ-Мастер" и выиграл этап "Дакара"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Чешский гонщик Мартин Мацик на Iveco (команда Big Shock Racing) стал победителем прошедшего в среду 10-го этапа ралли-рейда "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

Его время – 3 часа 13 минут 2 секунды.

Второе и третье места заняли пилоты российской команды "КАМАЗ-Мастер". Экипаж Дмитрия Сотникова отстал от победителя этапа на 1 минуту 40 секунд, экипаж Айрата Мардеева – на 3 минуты 16 секунд.

Экипаж Андрея Каргинова, действующего чемпиона "Дакара", стал пятым (уступил первому месту 3 минуты 57 секунд), экипаж Антона Шибалова – шестым (3 минуты 59 секунд).

Таким образом, чешский пилот Мацик выиграл второй этап подряд.

Лидерство в общем зачете в классификации грузовиков сохраняет Сотников, его общее время – 40 часов 57 минут 31 секунда. На втором месте Шибалов (отставание – 47 минут 22 секунды), на третьем – Мардеев (1 час 14 минут 41 секунда). Каргинов с отставанием в 2 часа 41 минуту 28 секунд занимает седьмое место.