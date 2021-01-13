Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28

Чех Мацик вновь опередил пилотов "КАМАЗ-Мастер" и выиграл этап "Дакара"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Чешский гонщик Мартин Мацик на Iveco (команда Big Shock Racing) стал победителем прошедшего в среду 10-го этапа ралли-рейда "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

Его время – 3 часа 13 минут 2 секунды.

Второе и третье места заняли пилоты российской команды "КАМАЗ-Мастер". Экипаж Дмитрия Сотникова отстал от победителя этапа на 1 минуту 40 секунд, экипаж Айрата Мардеева – на 3 минуты 16 секунд.

Экипаж Андрея Каргинова, действующего чемпиона "Дакара", стал пятым (уступил первому месту 3 минуты 57 секунд), экипаж Антона Шибалова – шестым (3 минуты 59 секунд).

Таким образом, чешский пилот Мацик выиграл второй этап подряд.

Лидерство в общем зачете в классификации грузовиков сохраняет Сотников, его общее время – 40 часов 57 минут 31 секунда. На втором месте Шибалов (отставание – 47 минут 22 секунды), на третьем – Мардеев (1 час 14 минут 41 секунда). Каргинов с отставанием в 2 часа 41 минуту 28 секунд занимает седьмое место.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Первый после решения CAS турнир без флага РФ для россиян стартует в Египте

Первый после решения CAS турнир без флага РФ для россиян стартует в Египте

Чех Мацик прервал серию побед "КАМАЗ-Мастер" на "Дакаре-2021"

Гран-при России "Формулы-1" в новом сезоне запланирован на 26 сентября

ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Россиянин Большунов второй год подряд стал победителем "Тур де Ски"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на седьмом этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на седьмом этапе "Дакара"

Россия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону

Россия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону

Россияне Ретивых и Большунов стали призерами спринта на "Тур де Ски"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');