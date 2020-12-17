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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:53

Путин посоветовал знаменитостям вынести урок из произошедшего с Дзюбой

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Люди, ведущие публичный образ жизни, должны вынести для себя урок после случая с нападающим сборной России и петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, интимные записи которого ранее попали в сеть, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующий вопрос был задан российскому лидеру в ходе итоговой пресс-конференции.

"Пусть он сам разбирается со своими связями и личными делами, но влезать в личную жизнь - недостойно нормального общества. К сожалению, это всегда будет и для публичных людей, а он - публичный человек, это неизбежно. Для него и других людей, которые живут публичной жизнью, это хороший урок. Есть определенные общие правила и лучше их придерживаться. На профессиональной деятельности это не должно отражаться, конечно, нет", - сказал президент.

"Само видео я не смотрел", - отметил Путин.

Интимное видео с участием Дзюбы попало в интернет в начале ноября. После этого тренерский штаб национальной сборной решил пока не вызывать нападающего в состав команды.

Владимир Путин Артем Дзюба футбол Зенит

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