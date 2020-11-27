Футболист сборной России Алексей Миранчук подхватил COVID-19

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянской "Аталанты", цвета которого он защищает на клубном уровне.

Отмечается, что тесты на COVID-19 игроки "Аталанты" прошли накануне.

В итоге россиянин, перешедший в "Аталанту" из московского "Локомотива" в сентябре, был незамедлительно отправлен на изоляцию.

Ранее в пятницу сообщалось, что коронавирусом заболел еще один полузащитник сборной России – Денис Черышев, играющий за испанскую "Валенсию".