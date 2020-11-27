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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02

Футболист сборной России Черышев заразился коронавирусом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу и испанской "Валенсии" Денис Черышев сдал положительный тест на COVID-19, сообщил его агент Хинес Карвахаль.

"У Дениса позитивный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно", - приводит слова агента Sport 24.

Ранее клуб, не конкретизируя, сообщал об одном случае заражения коронавирусом в составе команды. Сообщалось также и о том, что Черышев пропустил тренировку "Валенсии" в четверг.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу". Летом прошлого года он подписал контракт с "Валенсией".

футбол коронавирус

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