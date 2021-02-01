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Футболист сборной Украины Коваленко стал партнером Миранчука по "Аталанте"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту", сообщает пресс-служба клуба.

О сроке действия контракта не сообщается.

20-летний Коваленко является воспитанником донецкого "Шахтера", в системе которого провел всю карьеру до перехода в "Аталанту". Он – четырехкратный чемпион Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины, два раза – Суперкубок страны. За сборную Украины футболист провел 30 матчей.

Коваленко стал партнером по российского полузащитника Алексея Миранчука по команде.

футбол

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