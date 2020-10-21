Алексей Миранчук забил в Лиге чемпионов в дебютном матче за "Аталанту"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук отличился голом в дебютной игре за итальянскую "Аталанту", куда он перешел из московского "Локомотива" в сентябре.

В среду "Аталанта" сыграла в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против датского "Мидтьюлланна" на поле соперника. Россиянин вышел на 80-й минуте игры, заменив нападающего Дувана Сапату. К тому моменту счет был 3:0 в пользу "Аталанту", а через девять минут гол провел Миранчук. Он точно пробил в дальний верхний угол ворот из пределов штрафной после передачи справа.

Took Alexey Miranchuk 8 minutes to score his first goal in an Atalanta shirt. Lovely finish as well. pic.twitter.com/q4EaQJ6bTz — Liam Tyler (@tyler_lj) October 21, 2020

Итоговый счет – 4:0 в пользу итальянского клуба.

4 сентября о переходе 24-летнего Миранчука официально объявила "Аталанта", за несколько дней до этого трансфер анонсировал "Локомотив", цвета которого россиянин защищал. Незадолго до перехода Миранчук получил травму в игре со "Спартаком". Соответственно, за "Аталанту" сыграть еще не успел.

8 октября футболист приступил к занятиям в общей группе "Аталанты", однако на тот момент в чемпионате Италии (как и в национальных турнирах других стран) началась пауза, вызванная участием сборных стран в товарищеских матчах и играх в рамках Лиги наций УЕФА.